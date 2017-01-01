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Зачем нужно худеть?

Прежде всего, это все ради здоровья. И это я сейчас не про то, что нужно заниматься спортом. Я про то, что иногда лишний вес бывает настолько большим, что давит на внутренние органы и нарушает их правильную работу. Также слишком большой вес дает существенную нагрузку ногам, коленям, таким людям тяжело передвигаться, да и вообще вставать с кровати. Часто от лишнего веса болит спина и другие части тела.

Да и вообще, часто причинной лишнего веса является зашлакованность организма, наличие паразитов и прочие неприятные вещи, которые провоцируют различные заболевания, уменьшают наш биологический возраст и приносят дискомфорт.

Ну и, конечно же, ради того, что быть красивыми, стройными, подтянутыми. Чтобы влезать во все модные вещи, ведь зачастую их делают только на маленькие размеры. Какие-то красивые вещи на большие размеры сейчас очень тяжело найти.

Легко ли похудеть?

Тут все, конечно, зависит от вас и вашего организма. Кому то легко, кому то нет. Также все зависит от вашего настроя, настроения и взгляда на вещи.

Если человек верит в лучшее, мыслит позитивно, постоянно улыбается, а самое главное, если у него есть мотивация, то, ради чего ему нужно похудеть, то, что заставит его бросить ненавистную лишнюю конфету или ради чего он продержится на диете до победного конца, то он похудеет довольно легко и безболезненно.

Как нужно правильно худеть?

На самом деле, довольно сложный вопрос, потому что разные люди считают по-разному. Я скажу за себя. Правильное похудение – это медленное, постепенное похудение.

Во-первых, если вы начнете быстро терять килограммы, то с большей вероятностью они также быстро вернуться к вам снова. Когда вы худеете медленно, по несколько килограмм в месяц, результат будет более стойким.

Во-вторых, при слишком быстром похудении у вас могут появиться растяжки, дряблая и висящая кожа, которая просто не успеет подтянуться от слишком быстрого похудения и скорее всего ее придется удалять хирургически. Именно поэтому при правильном похудении нужно обязательно заниматься спортом! Спорт будет подтягивать ваше тело, оно быстрее примет красивые формы и вы будете выглядеть лучше намного быстрее даже больше не из-за того, что вы сбросите больше калорий, а потому что человек, занимающийся спортом, всегда выглядит лучше.

Я считаю, что залог правильного, эффективного и быстрого похудения – это спорт + питание + эмоциональное состояние.

Это формула успеха. Запомните ее, применяйте в своей жизни и побеждайте. Побеждайте и худейте с каждым днем, ведь вы можете это, ведь вы достойны этого! Так позвольте себе иметь то, чего вы достойны.

Удачи вам, успехов, мотивации и сил. Я в вас верю! Вы сможете!